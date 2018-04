Mark Zuckerberg: 'Facebook lijkt mij geen monopolie'

Mark Zuckerberg beantwoordde dinsdag vijf uur lang vragen van 44 Amerikaanse senatoren over Facebooks datagebruik, privacy en het Cambridge Analytica-schandaal, en beloofde beterschap. Critici zijn niet overtuigd. 'Facebook is goed in pr, slecht in veranderen.'