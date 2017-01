Mark Zuckerberg heeft tientallen mensen in dienst om zijn Facebook-pagina te beheren

Mede door de film The Social Network uit 2010, over Mark Zuckerberg en de beginjaren van Facebook, hadden veel mensen zeven jaar geleden een niet al te rooskleurig beeld van de Amerikaanse CEO. In de film komt Zuckerberg over als gefrustreerde, narcistische nerd die het idee van 'The Facebook' niet eens zelf bedacht heeft.

Dat beeld moest sindsdien aangepast worden. Want Zuckerberg is Facebook en als hij niet cool en positief overkomt, levert dat imagoschade op voor het sociale netwerk. Daarom heeft de CEO tientallen mensen in dienst die zijn Facebook-pagina beheren om hem te laten lijken op iemand die je vriend zou kunnen zijn, schrijft Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden.

Een handvol Facebookmedewerkers is constant bezig met het beheer van zijn imago. Die groep schrijft onder andere speeches, terwijl een dozijn anderen de commentaren onder zijn Facebookposts beheert. Zo worden intimiderende opmerkingen en spam zo snel mogelijk verwijderd. Facebook heeft ook professionele fotografen in dienst die Zuckerberg vastleggen tijdens een looptochtje in Beijing of wanneer hij zijn dochter voorleest.

Volgens Bloomberg is Zuckerberg zeker niet de enige die zijn imago laat beheren door een ingehuurd team, maar is de manier waarop hij dat doet wel extreem. Foto's van de CEO die een luier verschoont staan naast groeistatistieken, iets waar andere topmannen en vrouwen zich minder gemakkelijk bij voelen.

Door de manier waarop hij zijn imago stroomlijnt lijkt het alsof Zuckerberg op campagne is voor een zitje in het Witte Huis of andere openbare functie. Er is geen vuiltje aan de lucht en dat is niet gek, want Facebook komt al vaak genoeg negatief in het nieuws. Daar wil Zuckerberg niet verder aan bijdragen.