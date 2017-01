Mark Zuckerberg: 'Ik maak me zorgen over het immigratiebeleid van Donald Trump'

"Mijn overgrootouders komen uit Duitsland, Oostenrijk en Polen. Priscilla's (Zuckerberg's vrouw red.) ouders komen uit China en Vietnam. De Verenigde Staten is een land van immigranten, en we zouden daar trots op moeten zijn", begint de CEO in een bericht op zijn Facebook-pagina. Hij zegt zich "net als velen van jullie" zorgen te maken over de impact van de recente decreten die Donald Trump vrijdag ondertekend heeft. Daarmee besloot de Amerikaanse president dat het opvangprogamma voor vluchtelingen van de VS gedurende 4 maanden opschort. Voor Syrische vluchtelingen is de ban van kracht zonder eindtermijn. Bewoners van zeven landen kunnen gedurende 90 dagen geen VS-visa krijgen.

"Ik voer een nieuwe doorlichtingsmaatregel in om radicaal-islamitische terroristen uit de Verenigde Staten van Amerika te houden", zei Trump na ondertekening. "We willen hen hier niet. We willen er zeker van zijn dat we de bedreigingen die onze soldaten in het buitenland bestrijden niet ons land binnenlaten. We willen alleen mensen in ons land toelaten die ons ondersteunen en houden van onze bevolking".

Maar Zuckerberg maakt zich zorgen om deze houding van de nieuwe president. "We zouden ons moeten focussen op mensen die echte een bedreiging vormen." Ook moeten de deuren van de Verenigde Staten open blijven staan voor de mensen die hulp nodig hebben. "Dat is wie we zijn."

Zuckerberg 2020

Dat Mark Zuckerberg zich met de nationale politiek bemoeit is overigens niet vreemd. Er gaan al lang geruchten dat de topman een politieke carrière ambieert, al sluit hij dat zelf voorlopig uit.

Volgens persbureau Bloomberg meldde hij in decemer aan de raad van bestuur van Facebook dat hij de controle over het sociale netwerk in handen wil houden 'als hij over twee jaar de politiek in zou gaan'. Bovendien heeft hij dit jaar als persoonlijk doel gesteld om alle staten van de Verenigde Staten te bezoeken en er mensen te ontmoeten. Die move doet denken aan politieke campagne, waardoor de geruchten rond een mogelijke gooi naar het presidentschap in 2020 nog niet gaan liggen.

Deze maand werd bovendien bekend dat hij zijn Facebook-pagina door tientallen mensen laat beheren. Die zorgen ervoor dat zijn bezoekjes met de gewone man goed in beeld gebracht worden met een mooi bijschrift. Ook worden de commentaren onder zijn posts gemonitord en gaan negatieve reacties zo snel mogelijk de vuilbak in.

Zo komt Zuckerberg over als ideale schoonzoon. Een mooi contrast met Trump, wanneer het mogelijk tussen de twee zou kunnen gaan in de presidentsverkiezingen van 2020.