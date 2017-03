Massale Twitterhack verspreidt swastika's en propaganda voor Erdogan

Onder meer accounts van het Europees Parlement, Amnesty International, Unicef VS, de Duitse krant Die Welt, voetbalclub Dortmund en Donald Duck werden gehackt.

De tweets begonnen met een hakenkruis en werden gevolgd door een boodschap die refereert aan 16 April. Die dag zal Turkije een referendum houden over de grondswetswijzigingen die president Erdogan wil doorvoeren om langer aan de macht te kunnen blijven. De tweets verwezen ook naar een pro-Erdogan-filmpje op Youtube en bevatten de hashtags #Nazialmanya en #Nazihollanda.

De aanval komt er na diplomatieke spanningen tussen Turkijke en Nederland. Vorig weekend hield Nederland de komst van Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu tegen. Daarop reageerde Erdogan woedend en beschuldigde hij de Nederlandse regering van "Nazi-praktijken". Die uitspraken werden dan weer bekritiseerd door Duits bondskanselier Angela Merkel.

Alle gehackte accounts maakten gebruik van Twitter Counter, een Nederlandse dienst die statistieken bijhoudt over het aantal tweets en volgers van een pagina. De pagina's gaven Twitter Counter toestemming om automatisch tweets te plaatsen, terwijl bij die dienst een lek zat in de beveiliging.

We're aware that our service was hacked and have started an investigation into the matter.We've already taken measures to contain such abuse