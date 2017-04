Mastercard maakt kredietkaart met vingerafdrukscanner

De nieuwe technologie zorgt ervoor dat pincodes misschien overbodig zullen worden. Gebruikers moeten simpelweg hun vinger over de sensor houden terwijl ze een betaling verrichten. De transactie zal dan automatisch goedgekeurd worden zonder het gebruik van een pincode. Zo zouden betalingen sneller en efficiënter moeten verlopen. Volgens Mastercard werkte het systeem in de twee proeven naar behoren. Als alles volgens plan verloopt zal het systeem dit jaar nog in heel Zuid-Afrika uitgerold worden. Er zullen ook tests gehouden worden in Europa en Azië.

Vingerafdrukscanners worden over het algemeen beschouwd als een veiligere manier om te betalen dan het gebruik van pincodes. Het gebruik van vingerafdrukken is echter niet helemaal waterdicht. Volgens de Britse krant The Telegraph zijn onderzoekers van 'New York University' en 'Michigan State University' er onlangs nog in geslaagd een aantal 'hoofdvingerafdrukken' te creëren dat een vingerafdrukscanner op smartphones 65 procent van de keren zou kunnen misleiden.