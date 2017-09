MatchIT: Belgische IT'er vreest robotisering niet

Meer dan de helft van de respondenten in onze salarisenquête is categoriek: het is "zeer onwaarschijnlijk" dat de eigen job in de nabije toekomst vervangen wordt door een robot of computer. Nog eens 40% acht de kans "onwaarschijnlijk". Wanneer we de vraag stellen óf er it-functies in de nabije toekomst vervangen zullen worden door computers, robots of apps, dan sluipt er wel wat voorzichtigheid in de antwoorden. Nog steeds een ruime meerderheid (64%) acht die kans (zeer) onwaarschijnlijk, maar 3 op de 10 respondenten toch eerder waarschijnlijk.

"Ik denk dat we voor een belangrijk moment staan", duidt Filip Roels, hr director bij Delaware. "Er is die hele revolutie van artificiële intelligentie en zelfrijdende wagens, bijvoorbeeld. Voor veel it-bedrijven is dat een opportuniteit maar voor anderen betekent het dat ze uit de markt gaan. Hetzelfde geldt voor de it-functies. SAP en andere grote pakketten zullen op microniveau wel blijven bestaan. Maar over tien jaar zijn er waarschijnlijk ook wel tools waar je eenvoudigweg je data instopt waarna er bijvoorbeeld een website uitkomt."

Delen "Mensen moeten er zich wel bewust van zijn dat sommige jobs gaan verdwijnen"

"Sommige it-functies gaan blijven bestaan, maar mensen moeten er zich wel bewust van zijn dat sommige jobs gaan verdwijnen", voegt Wim Hufkens, it staffing director bij Econocom, daar aan toe. "Wanneer je voor een belangrijke evolutie staat, dan schrikt dat in eerste instantie af. Maar eenmaal je door die fase bent, blijkt altijd dat de opportuniteiten wel enorm zijn. Er gaan altijd jobs blijven, daar ben ik van overtuigd. Maar dat het gaat veranderen, daar ben ik ook zeker van. Je moet daar geen schrik van hebben, je moet geloven dat we dat als sector ook aankunnen en dat we daarin mee kunnen gaan", aldus Hufkens.

Maak robotisering tastbaar

Volgens Roels is het ook belangrijk om die robotisering tastbaar te maken op de werkvloer, zodat werknemers ermee aan de slag kunnen en geen louter angstbeeld krijgen. "Wij hebben een Pepper-robot die voor letterlijk van alles en nog wat gebruikt wordt. Die maakt de robotisering dus tastbaar voor heel wat werknemers. Je ziet hem op de vloer en dat maakt het veel duidelijker dan een heel exposé over waar de it-wereld naartoe gaat." En wie weet levert het ook innovatieve projecten op die er op termijn misschien voor zorgen dat werknemers niet redundant worden maar net betrokken bij de robotisering.

Vol vertrouwen

Wat opvalt is dat de Belgische it'er ook vol vertrouwen naar de toekomst kijkt als het over zijn of haar eigen carrière gaat. 38 procent is er "zeer zeker" van dat hij of zij binnen vijf jaar nog actief is als informaticus. 47 procent houdt het op "ja, waarschijnlijk wel". Als we die cijfers uitsplitsen naar anciënniteit, dan zien we dat dit vertrouwen nog iets groter is bij al wie minder dan vijf jaar als it'er werkt.