Mechelen nu ook in Virtual Reality te bezoeken

Mechelen pakt als eerste Vlaamse stad uit met zo'n virtueel bezoek. Op de zonet gelanceerde website virtueelmechelen.be zie je de stad vanuit helikopterperspectief en kan je inzoomen naar specifieke locaties. Zo kan je onder meer een kijkje nemen op de Grote Markt, in Planckendael of in Technolopis.Wie over een VR-headset beschikt, kan bij zichzelf bovendien de illusie opwekken écht in Mechelen rond te lopen.

Het 360°-bezoek dient niet enkel ter inspiratie maar wordt ook ter plaatse ingezet. In de Sint-Romboutstoren kan je een Oculus Rift-bril (VR) ontlenen om de toren te bezoeken zonder de trappen te moeten doen. Zo wordt de toren ook voor minder mobiele personen toegankelijk. Ook niet-toegankelijke locaties zoals het paleis van Margareta van Oostenrijk of het stadhuis zijn hiermee te bezichtigen.