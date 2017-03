Mechelse start-up Xpenditure overgenomen door Sodexo

Xpenditure werd zes jaar geleden opgericht door Wim Derkinderen en Boris Bogaert. Zij hadden tot doel de papieren onkostennota te begraven. De start-up ontwikkelde een digitaal systeem dat komaf maakt met de administratieve mallemolen van papieren btw-bonnetjes en Excelbestanden voor onkostennota's. Bonnetjes en tickets worden meteen ingescand en automatisch herkend. Een mobiele applicatie stelt werknemers in staat om hun uitgaven waar dan ook in real-time te beheren. Sinds oktober maakt onder meer Brussels Airlines gebruik van die app voor haar onkostenbeheer.

In 2014 haalde de start-up 1 miljoen euro op, een jaar later 5.1 miljoen. Intussen heeft het Mechelse bedrijf ook kantoren in Amsterdam, Londen, New York en Sao Paulo. Om nog verder te groeien, had Xpenditure extra investeringsfondsen nodig. Die werden gevonden bij de Franse multinational Sodexo. Boris Bogaert, CEO van Xpenditure is blij met de samenwerking: "Ze geeft ons de kans om een wereldwijde speler te worden in dit bedrijfssegment." Een overnamebedrag is niet bekend.

Sodexo koopt ook het Poolse bedrijf iAlbatros, dat gespecialiseerd is in het boeken van zakenreizen. Hiermee wil de multinational een uitgebreide, gebruiksvriendelijke beleving op het gebied van zakenreizen en uitgavenbeheer mogelijk maken. "Meer dan eens kloppen cliënten bij ons aan voor geïntegreerde oplossingen, zodat zij hun werk efficiënter kunnen doen en betere ervaringen kunnen bieden aan hun medewerkers", vertelt Denis Machuel, CEO van Sodexo. "Xpenditure en iAlbatros bieden nét die technologisch geavanceerde, gebruiksvriendelijke systemen voor zakenreizigers om hun algemene reiservaring te verbeteren."