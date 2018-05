Medeoprichter WhatsApp verlaat Facebook

Volgens bepaalde Amerikaanse media zou er onenigheid bestaan tussen Facebook en WhatsApp over de vertrouwelijkheid van de gegevens van gebruikers. Dat conflict zou mee aan de basis liggen van het afscheid van Jan Koum.

Op zijn Facebook-pagina kondigde Koum, die WhatsApp tien jaar geleden oprichtte met Brian Acton, zijn vertrek aan. Hij gaat zich naar eigen zeggen toeleggen op onder meer zijn collectie oude Porches en aan frisbee spelen. "Het is tien jaar geleden dat Brian en ik WhatsApp oprichtten. Het was een ongelooflijk avontuur, maar het is nu tijd voor iets anders", aldus Koum.

Facebook kocht berichtendienst WhatsApp in 2014 voor ongeveer 19 miljard dollar (15,7 miljard euro). In een reactie betreurt Mark Zuckerberg het afscheid van Koum. "Het is jammer dat ik niet langer kan samenwerken met de oprichter van WhatsApp. Ik ben je erkentelijk voor alles wat je gedaan hebt om de wereld met elkaar te verbinden, en voor alles wat je me geleerd hebt", aldus Zuckerberg.