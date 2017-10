Mediahuis investeert in Nederlands freelancersplatform

Op het platform kunnen freelancers en bedrijven elkaar vinden. Het bedrijf, dat in 2013 opgericht werd, heeft dertien werknemers in twee Nederlandse kantoren. Op termijn wil wil het ook naar België trekken.

Door een samenwerking aan te gaan met Mediahuis denkt Jellow een versnelde groei te kunnen maken en meer naamsbekendheid te krijgen. Mediahuis is niet enkel de uitgever van vijf Vlaamse kranten, maar is ook in Nederland actief: het is eigenaar van NRC Handelsblad, dagblad De Limburger en Telegraaf Media Groep..

Jellow wilde desgevraagd geen financiële details over de deal naar buiten brengen.