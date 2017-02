Medianeut krijgt nieuwe naam

Nurama bestaat sinds 2013 en haalde eerder al 300.000 euro op. Het bedrijf werd opgericht door Dennis Vangeneugden en Alexander Mazurek, telt 7 werknemers en vestigt zich voortaan op de Corda Campus in Hasselt. De afgelopen jaren focuste het bedrijf zich vooral op digitale advertising voor de horeca waarbij het een dertigtal zaken bedient.

Nu breidt het bedrijf uit en wil het onder meer bedrijven toelaten om hun inhouse digital signage centraal te beheren met een online tool om meerdere schermen aan te sturen.

Daarbij kan ook data van verschillende sensoren en toestellen worden gebruikt. Het gaat dan onder meer om wifi, beacons, smartphones en andere IoT-toepassingen. Hoe meer data er is, hoe gerichter de tools van Nurama kunnen ingezet worden.

Het bedrijf wil binnenkort anderhalf miljoen euro kapitaal ophalen. Dat wil Nurama investeren in extra softwareontwikkeling, meer sales en marketing. Zo wil het bedrijf ook internationaal zijn diensten aanbieden.

Update 14 uur:

Aanvankelijk schreven we dat Nurama al anderhalf miljoen euro heeft opgehaald maar dat is niet het geval. Wel is het bedrijf momenteel bezig met een kapitaalronde die het binnenkort wil afronden. De titel en de tekst zijn hiervoor aangepast.