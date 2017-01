Meer Europese clouds, maar vooral in Duitsland en Groot Brittannië

Forrester Research stelt in een rapport dat Data News kon inkijken dat aanbieders van cloudplatformen in het verleden vaak kozen voor één Europese datacentervestiging om heel Europa te bedienen. Dat lijkt intussen veranderd nu verschillende spelers ook in andere landen een serverschuur uitbaten.

Forrester verwijst onder meer naar Google dat na België (sinds 2010) ook in Finland, Duitsland en de UK datacenters wil zetten. AWS en Microsoft hebben plannen voor Frankrijk en IBM plant vier nieuwe datacentervestigingen in het Verenigd Koninkrijk.

Een reden voor die toename is, naast de groeiende vraag naar cloud, een nog steeds vrij versnipperd regulatorisch kader. Zo wijst Forrester op het feit dat de Duitse wetgeving rond databescherming bedrijven motiveert om in het land zelf datacenters te plaatsen.

Al merkt de marktanalist op dat het economisch niet haalbaar is dat zowel Amazon, Microsoft, Google, IBM en anderen in elk land een eigen datacenter openen. Daarbij stelt het op dat vooral in de UK en Duitsland veel cloudaanbieders een vestiging openen. Ook Ierland, bekend voor zijn lage belastingen voor buitenlandse bedrijven, is daarbij in trek. Al speelt volgens de marktanalist ook de kennis van het Engels en de lage temperaturen mee in een keuze voor een Ierse datavestiging.

Nog geen Brexit-schrik

Opmerkelijk daarbij is dat de Brexit momenteel nog geen rol speelt in die keuze. Het afgelopen jaar, ook na de stemming, bleven cloudspelers extra datacenters aankondigen in het Verenigd Koninkrijk.

Al moeten we daarbij zelf nuanceren dat de Britse premier May deze week zelf pas voor het eerst over de invulling van de Brexit heeft gesproken. Het volledig vertrek van de Britten zal vermoedelijk nog even duren en de gevolgen voor de wetgeving rond zaken als databescherming zullen daarom waarschijnlijk pas binnen enkele jaren merkbaar zijn voor de sector.