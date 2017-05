Meer omzet en minder winst voor Lenovo

De omzet in het vierde kwartaal was 9,6 miljard dollar, wat een jaar-op-jaar stijging van 4,9 procent inhoudt. Deze stijging werd mede gevoed door goede prestaties in de takken PC/smart devices en mobiel. De jaarlijkse omzet bedroeg 43 miljard dollar, een daling van 4,2 procent ten opzichte van het vorige jaar.

Winst

De brutowinst van Lenovo in het vierde fiscale kwartaal daalde tot 1,4 miljard dollar; een jaar-op-jaar daling van 9,8 procent. Voor het gehele jaar bedroeg de brutowinst 6,1 miljard dollar, wat 7,8 procent lager is ten opzichte van vorig fiscaal jaar. De bedrijfswinst voor het vierde fiscale kwartaal bedroeg 74 miljoen dollar, tegen 672 miljoen dollar voor het gehele financiële jaar. De netto-inkomsten van het vierde kwartaal waren 107 miljoen dollar, terwijl de netto-inkomsten voor het gehele jaar 535 miljoen dollar bedroegen, een jaar-op-jaar stijging van 660 miljoen dollar.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.