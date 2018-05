Meeste twitteraars verspreiden foute informatie tijdens rampen

Twitter wordt vanwege zijn snelheid en zijn open karakter tijdens rampen vaker gebruikt dan andere media. Maar is het dan ook een betrouwbaar kanaal?

Onderzoekers van de Universiteit van Buffalo namen meer dan 20.000 tweets onder de loep die gepubliceerd waren tijdens de marathon van Boston (15 april 2013), toen bomaanslagen en schietpartijen aan vijf mensen het leven kostten, en van de doortocht van orkaan Sandy (oktober 2012).

Amper rechtzettingen

Maar liefst 86 tot 91 procent van de actieve twitteraars bleek foutieve informatie te verspreiden tijdens de ramp. Dat deden ze door een foutief bericht te delen of het leuk te vinden.

Slechts 5 tot 9 procent probeerde te achterhalen of het bericht klopte, door het bericht te delen en te vragen of de informatie juist was, en 1 tot 9 procent uitte twijfel, meestal door aan de originele tweet toe te voegen dat de informatie niet correct was.

Niet alleen verspreiden de meeste twitteraars foute informatie, nadien zetten de meesten die informatie ook niet recht. Minder dan 10 procent van de gebruikers die foute informatie had verspreid, verwijderde zijn tweet, minder dan 20 procent corrigeerde de foute tweet met een nieuwe tweet.

'Beurs van New York onder water'

De orkaan Sandy passeerde onder meer door New York. Een gerucht dat snel de ronde deed op Twitter was dat de bekende beurs van New York onder water stond. Dat bleek achteraf fout te zijn.

"Voor zover bekend is dit de eerste studie die onderzocht hoe geschikt Twittergebruikers zijn om onwaarheden te ontmaskeren tijdens rampen. Helaas bieden de resultaten geen flatterend beeld", zegt hoofdauteur Jun Zhuang van de faculteit Industriële - en Systeemingenieurkunde.

"Deze bevindingen zijn belangrijk omdat ze laten zien hoe gemakkelijk mensen worden misleid tijdens momenten waarop ze het meest kwetsbaar zijn en welke rol sociale media spelen in deze misleiding", zegt Zhuang.

De studie verscheen in het vakblad Natural Hazards.