Whitman was sinds 2015 voorzitter van HP, nadat het bedrijf in 2015 werd opgesplitst in HP Inc. (HPI) en Hewlett Packard Enterprise (HPE). Bij die laatste verandert er niets en blijft ze aan als ceo. Dion Weisler leidt momenteel HP Inc.

Amerikaanse media hadden eerder gemeld dat Whitman ceo van taxibedrijf Uber zou worden maar dat wordt tot nu door interne bronnen ontkend.

