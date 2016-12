Megahack heeft amper effect op Yahoo's marktwaarde

Yahoo verloor in 2013 een miljard gebruikersgegevens, en in 2014 nog eens een half miljard. Dat raakte eerder dit jaar bekend. Even werd gedacht dat die informatie een stok in de wielen zou kunnen steken van de overname van Yahoo door Amerikaanse telecomreus Verizon. Maar dat lijkt ongegronde angst: hacks, zelfs megahacks, hebben amper effect op grote bedrijven.

"Ik heb niet het gevoel dat deze hacks een groot probleem zijn in de bredere context van de deal," zegt Michael Mahoney, senior managing director van Falcon Point Capital, een investeringsmaatschappij, aan nieuwsdienst Bloomberg. "Het kan natuurlijk schade berokkenen, maar het duurt niet lang voor mensen dat weer vergeten zijn."

We krijgen dan ook bijna maandelijks nieuws te verwerken over bedrijven die gehackt zijn, en beveiligingsexperts melden ons aan de lopende band over de gevaren van malware, hackers, virussen, IoT botnets enzovoort. Kort gezegd, het is ons te veel. De kans is dus klein dat dit voor Yahoo op lange termijn een probleem is. Zeker als je naar de rest van de markt kijkt.

De kost van een hack

Vooral in de VS zijn er enkele grote gevallen geweest van datalekken, onder meer bij supermarktketen Target, waarbij in een hack in 2014 veertig miljoen kredietkaartnummer gestolen werden. "Mensen weten wat een datalek is maar omdat het zo vaak voorkomt in onze conversaties, is er een beetje apathie ontstaan," zegt Eva Casey Velasquez, chief executive officer of the Identity Theft Resource Center.

Uit cijfers blijkt dat de kost van een datalek voor het gehackte bedrijf bovendien niet gigantisch is. De supermarktketen Target raamde de kost van zijn hack op 200 miljoen dollar aan onkosten die niet door de verzekering worden gedekt. Da's veel, maar geen bedrag waar een gigantische Amerikaanse warenhuisketen van wakker ligt. In een studie van IBM wordt de gemiddelde wereldwijde kost voor een datalek berekend op zo'n vier miljoen dollar. In die studie stelt IBM dat de gemiddelde kost voor elk gestolen of verloren document tussen de 154 en 157 dollar ligt (zo'n € 147 tot € 151).

Verizon heeft een overeenkomst gesloten om Yahoo voor 4,83 miljard dollar te kopen en zal misschien proberen nog wat van de prijs te schaven, maar de deal gaat waarschijnlijk wel gewoon door. Yahoo wordt dan ook niet gekocht voor zijn technologische capaciteiten of zijn geloofwaardigheid, maar voor zijn internetverkeer. Verizon heeft ondertussen een hele rist aan internet- en mediabedrijven in zijn portfolio, waaronder het in de jaren negentig populaire AOL, met de bedoeling om advertenties te verkopen. Yahoo wordt dus grotendeels overgenomen voor het verkeer dat sites als Yahoo! News en Flickr genereren. En dat verkeer gaat niet dalen door een hack. Volgens webtracker Alexa Internet staat Yahoo.com op zes in de lijst van meest populaire internetbestemmingen wereldwijd.