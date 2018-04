Melexis-sensoren blijven populair

De omzet steeg naar 139,3 miljoen euro. Zonder negatieve wisselkoerseffecten zou de omzetgroei zelfs boven de twintig procent zijn uitgekomen. "Het eerste kwartaal van 2018 verliep volgens verwachtingen", aldus CEO Françoise Chombar. "Het klantensentiment blijft positief". Dat resulteerde in een nettowinst in het eerste kwartaal van 28,8 miljoen euro, of een stijging met dertien procent.

Voor het tweede kwartaal voorziet Melexis dat de omzet rond hetzelfde niveau als het eerste kwartal zal uitkomen. Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een omzetgroei tussen twaalf en vijftien procent, conform eerdere prognoses.