Melexis zag omzet tien procent stijgen

De omzet van de chipspecialist bedroeg 141,8 miljoen euro, tegen 128,3 miljoen een jaar eerder. In vergelijking met het eerste kwartaal steeg de omzet twee procent. Er was een negatieve impact van de wisselkoers van vier procent in vergelijking met vorig jaar.

"Ik kan met trots aankondigen dat de prestaties van Melexis in het tweede kwartaal en de eerste helft van 2018 goed overeenstemmen met onze verwachtingen. Exclusief de nadelige impact van een verzwakte dollar bedroeg de omzetgroei van Melexis 18 procent in de eerste jaarhelft", aldus CEO Françoise Chombar.

Dat resulteerde in een nettowinst van 28,1 miljoen euro in het tweede kwartaal: negen procent minder dan een jaar eerder. Melexis verwacht voor het derde kwartaal een omzet rond het niveau van 148 miljoen euro. Voor het hele jaar wordt een omzetgroei verwacht van 13 à 14 procent. Eerdere prognoses spraken van 12 à 15 procent. Het bedrijf keert een interimdividend uit van 1,30 euro bruto per aandeel.