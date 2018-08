Menselijke spelers verslaan OpenAI in gametoernooi

Dota 2 is een populair fantasyspel, waarin twee teams van elk vijf spelers het tegen elkaar opnemen in een soort mini-veldslag. Het is ook een van de meer populaire esports games en tijdens het jaarlijkse kampioenschap, The International, kon deze keer ook een team van AI's zijn kunsten testen. Voor dit spel blijkt echter dat een team 'echte' gamers nog altijd beter zijn. OpenAI daagde drie teams van menselijke (professionele) gamers uit voor een 'best of three' match, waarbij OpenAI Five, zoals het bot team genoemd wordt, het telkens opneemt tegen een andere groep menselijke spelers. Het AI team moest echter in de eerste en de tweede ronde de duimen leggen. De mensen winnen dus met twee-nul.

OpenAI is een nonprofit AI-onderzoeksbedrijf, opgericht door onder meer Elon Musk. Bedoeling van het bedrijf is om een vriendelijke AI te ontwikkelen die de mensheid vooruit kan helpen. De AI probeert al langer om beter te worden in Dota 2. Dat doet wat denken aan eerdere computers zoals Deep Blue, die meesterspelers in schaken en Go wisten te verslaan.

Daarbij moet wel gezegd dat Dota 2 een pak meer variabelen heeft dan die eerdere spellen. In het game bestaat elk team uit vijf spelers, die meestal een rol worden toebedeeld, er moet tijdens de match goud verzameld worden om sterkere items en vaardigheden te kopen, er zijn monsters te verslaan en torens in te nemen om tot het einddoel te komen: het innemen van het kamp van de vijand. De software wordt getraind via 'reinforcement learning', waarbij de bots geprogrammeerd worden om doelen te bereiken en daarvoor een beloning krijgen. Een deel van dit onderzoek gaat dan ook naar manieren om AI's nieuwe technieken en complexe situaties aan te leren.

Volgens commentaren waren het trouwens bijzonder spannende matches, waarbij het AI-team sterk uit de startblokken kwam, maar de menselijke tegenstanders uiteindelijk de overhand haalden. De bots hebben tijdens zo'n match een stevig voordeel in reactiesnelheid en overzicht, maar ze lijken de complexiteit van het spel (voorlopig) niet helemaal aan te kunnen.