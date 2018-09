Mercedes toont volledig elektrische SUV

De EQC is een SUV die met één batterijlading een bereik van 450 kilometer belooft. De wagen heeft 408 pk en kan van 0 tot 100 km/u in 5,1 seconden. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u.

De wagen zou al in 2019 op de markt moeten komen. Dat is meteen een test voor concurrent Tesla. Daar bouwt men al jaren elektrische wagens maar het bedrijf blijft het moeilijk hebben om het productieproces op snelheid te krijgen. Bij Mercedes en andere fabrikanten verschijnen nu pas de eerste modellen, maar ze kunnen wel rekenen op meer dan honderd jaar ervaring als autobouwer.

Daimler, het bedrijf achter Mercedes-Benz, is van plan om tegen 2022 tien elektrische varianten van zijn wagens op de markt te hebben. Tegen 2025 wil het 15-25 procent van zijn omzet uit dat segment halen.