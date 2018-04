Merkator neemt NetworkMining over

Merkator is een geospatial asset management solution provider en werkt zo samen met geospatial en telecom softwareproviders. Het bedrijf telt zo'n zestig mensen, met R&D in Brussel, en heeft ook kantoren in Nederland.

NetworkMining, met vestigingen in Brussel en Antwerpen, focust zich onder meer op passieve fiber- en kabelinfrastructuur, actieve netwerktechnologie, ethernet en microwave.

"Deze eerste overname laat ons toe om netwerkoperatoren beter te ondersteunen met hun huidige en toekomstige uitdagingen," zegt Geert De Coensel, director van Merkator, in een persbericht. Roland Leners, ceo van Networkmining, ziet door de overname de mogelijkheid om de geo-expertise van Merkator optimaal te benutten en zo met een breder aanbod naar de klant te trekken.

Een overnameprijs wordt niet genoemd. Wel zal NetworkMining volledig opgaan in Merkator.