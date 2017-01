Merknaam Yahoo verdwijnt definitief en Mayer vertrekt na overname Verizon

In juli 2016 kwamen Verizon en Yahoo tot een overnamedeal ter waarde van 4,8 miljard dollar. Verizon koopt alle bezittingen van Yahoo, inclusief de gebouwen. De overname wordt begin dit jaar formeel afgerond als alle stukken zijn ingediend en de Amerikaanse toezichthouder toestemming verleend.

De voorwaarden van de overname kunnen nog aangepast worden - of er kan helemaal van worden afgezien - nadat Yahoo vorig jaar twee aparte datalekken wereldkundig maakte; één van 500 miljoen accounts en één van een miljard accounts - wellicht het grootste lek ooit.

Verizon heeft laten weten dat het de meerwaarde van een overname nog steeds ziet, maar de datalekken onderzoekt. Verizon-topvrouw Marni Walden liet donderdag op CES in Las Vegas weten dat ze nog niet zeker is of de overname doorgaat. "Ik kan het hier vandaag niet met zekerheid zeggen, omdat we het niet weten", klonk het simpelweg.

Volgens Walden gelden de argumenten voor het kopen van Yahoo nog steeds, maar Verizon doet wel onderzoek naar de hacks. "Ik moet bepaalde feiten hebben voordat ik een beslissing kan nemen. Er zijn veel dingen die we nog niet weten."

Nieuwe naam

Wanneer de overname plaatsvindt gaat wat er overblijft van Yahoo verder onder de naam Altaba. Dat bedrijf gaat de investeringen beheren die Yahoo de afgelopen jaren deed in het Chinese internetbedrijf Alibaba - waarin het een aandeel van 15 procent heeft - en de tak van Yahoo in Japan, waarvan het ruim een derde in handen heeft. Naast Marissa Mayer zulen er nog vijf bestuursleden vertrekken, nadat de overname voltrokken is.