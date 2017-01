Met deze start-ups gaat Roularta in zee

Roularta Mediatech werd in september aangekondigd en gaat deze maand echt van start. Negen jonge bedrijven krijgen daarbij drie tot zes maanden ondersteuning van met mediabedrijf. Concreet gaat het om 25.000 euro aan kapitaal en 200.000 euro aan mediaruimte, housing en infrastructuur plus mentoring.

Dit zijn de negen deelnemende bedrijven:

1. Artlead

Deze start-up is een digitale marktplaats tussen kunstgalerijen, musea en beginnende tot ervaren kunstliefhebbers. Het bedrijf heeft als missie om kunst te democratiseren voor het brede publiek.

2. Charlie 24

Charlie 24 biedt lokale takeldiensten aan via een webapp. Je betaalt 9,99 euro voor de app en bij pechverhelping betaal je een vast bedrag per type interventie en naargelang de afstand die je pechverhelping moet afleggen.

3. Find Me

Met Find Me kan je wagens, reizen, huizen en jobs vinden met behulp van kunstmatige intelligentie, spraakinput en semantics. De bedoeling is om zo betere resultaten te genereren voor kopers, en betere leads voor verkopers.

4. Hoplr

Een online buurtnetwerk dat fungeert als een Facebook voor buurtbewoners. Het verdienmodel loopt via steden & gemeenten die online willen communiceren met buurtbewoners.

5. Look Live Media

Snapchat on demand. Jij vraagt aan anderen om te streamen op locatie. Bijvoorbeeld het strand van Copacabana of op andere plaatsen. Daarbij is het niet uitgesloten dat bijvoorbeeld mediabedrijven betalen als ze gebruikers laten streamen, bijvoorbeeld bij bijzondere gebeurtenissen.

6. Talk2Fans

Talk2Fans wil de communicatie tussen clubs en fans naar een hoger niveau tillen met extra aandacht voor de community. Voor sportclubs kan het platform gebruikt worden om bijvoorbeeld sponsorgelden via online advertenties te genereren.

7. TillAlways

Dit platform biedt een virtueel rouwregister met online gedenkpagina voor overledenen. De ambitie van het bedrijf is om een uniek platform te worden dat begrafenisondernemers kunnen aanbieden aan hun klanten.

8. Venyous

Overnachtingen kan je al een tijdje online en op maat boeken. Venyous breidt het AirBnB-model verder uit naar unieke event-locaties in de Benelux. Dat gaat naar locaties voor een feestje op een dakterras tot een babyborrel in een serre.

9. Zoala TV

Zoala TV richt zich op zakenreizigers, expats en immigranten en biedt vanuit het buitenland dezelfde tv-ervaring als thuis en dit op tv, tablet of smartphone.

De Start-ups kunnen naast kapitaal en middelen ook beroep doen op twaalf mentoren. Die bestaan voor de helft uit enkele topfiguren van Roularta, waaronder ceo Xavier Bouckaert en voorzitter Rik De Nolf. Van buiten Roularta komen onder meer Bart Becks, Omar Mohout en Dado Van Peteghem hun expertise delen.