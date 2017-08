Met deze tweet ontstond tien jaar geleden de hashtag

Van weinig internetverschijnselen is zo eenduidig één uitvinder aan te wijzen als voor de hashtag. Het was de Amerikaanse computerprogrammeur Chris Messina, die het idee op 23 augustus 2007 introduceerde met een tweet. 'Wat zouden jullie ervan vinden om #(hekje) te gebruiken voor groepen?', schreef hij.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? -- ?ChrisMessina (@chrismessina) August 23, 2007

Twee dagen later legde hij in een blogpost uit waarom het labelen van tweets met een 'hash' een beter idee is dan Twitter onderverdelen in groepen (zoals bij vroegere internetfora). Twitter was toen nog geen anderhalf jaar oud was en Messina, één van de eerste gebruikers, dacht na hoe hij de tool kon gebruiken om effectiever te communiceren. De mosterd haalde hij bij het chatnetwerk IRC, dat al de prefix '#' gebruikte om 'kanalen' te benoemen en informatie over één onderwerp te verzamelen.

In oktober van dat jaar twitterde de Amerikaan Nate Ritter over de bosbranden in Californië. Messina, die Nitter eerder had leren kennen op een techconferentie, vroeg hem of hij een hastah wilde gebruiken. Zo geschiedde: Ritter twitterde ruim duizend berichten met #sandiegofire en de hashtag werd gemeengoed.

125 miljoen hashtags

Twee jaar later maakte Twitter het gebruik van het internetfenomeen nog wat makkelijker door er hyperlinks aan toe te voegen zodat hashtags klikbaar werden. Sinds 2010 worden de hashtags gebruikt om lijstjes samen te stellen van de populairste onderwerpen: de trending topics, zoals nieuwsgebeurtenissen (#zonsverduistering, #jesuischarlie, #totssombarcelona). Vandaag worden er volgens Twitter dagelijks zo'n 125 miljoen hashtags gedeeld.

#Foodporn

Instagram implementeerde de hashtags in januari 2011. Dat maakt het zoeken op het fotonetwerk een stuk gemakkelijker. Zo gaan foto's van gerechten vaak gepaard met de hashtag #foodporn, dat voor dit doel al 132 miljoen keer is gebruikt. In 2013 waaiden de hashtags ook over naar Facebook, al zijn daar de statusupdates vaak niet openbaar en alleen zichtbaar voor de vriendenkring.