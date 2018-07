Met nieuwe online-toepassing kan iedereen statistieken van gemeenten vergelijken

De nieuwe online-toepassing luistert naar de naam 'Ontdek uw gemeente - De Belgische gemeenten in cijfers'. Ze maakt het niet alleen mogelijk facts and figures van een gemeente onmiddelijk te raadplegen, maar ook om gemeenten te vergelijken. Zo kan je in één oogopslag de bevolkingspiramide, de percentages andere nationaliteiten, de bevolkingsevolutie, het inkomen, het aantal pendelaars en het aantal ingeschreven voertuigen van twee gemeenten te zien krijgen.

Naast het verzamelen van de data moet Statbel die gegevens ook toegankelijk maken voor een breed publiek. Voordien zaten dergelijke gegevens verspreid over verschillende statistieken. Begin januari ging de nieuwe website van Statbel online, die de toegankelijkheid sterk opkrikte. Met 'Ontdek uw gemeente' gaat Statbel op die weg verder.