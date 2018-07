Met vierde mobiele operator op de Belgische markt, zouden de prijzen sterk dalen

Voor minister van Telecom Alexander De Croo toont de studie aan dat het 'nu of nooit' is voor een vierde speler. De Croo, die de studie bestelde, pleitte vorige maand voor een vierde speler.

Het BIPT stelt enerzijds vast dat de prijzen voor mobiele telefoondiensten de voorbije jaren daalden in ons land. Ondanks die daling blijven ze soms duurder in vergelijking met de buurlanden. Voor verbruikersprofielen met veel data, zijn de mobiele formules op de markt relatief duur.

Een vierde speler kan voor de telecomwaakhond dus een positieve rol spelen om de prijsconcurrentie aan te wakkeren. 'Op basis van enkele ervaringen in het buitenland op vlak van intrede van een vierde speler (Frankrijk, Nederland, Italië) mogen we aannemen dat de prijzen, zeker in een eerste fase, sterk gaan dalen', klinkt het. Die nieuwe spelers komen bovendien vaak met nieuwe prijsformules en diensten, 'waardoor ook bestaande operatoren zich aanpassen'.

Voor minister De Croo is de studie genuanceerd en stevig onderbouwd. Ze geeft aan dat dat de veiling van de nieuwe spectrumlicenties in 2019 en de mogelijke intrede van een vierde speler 'een uniek moment is om de telecommarkt te dynamiseren en aan te zetten tot scherpere prijsconcurrentie', luidt de reactie.

'Natuurlijk zullen de bestaande operatoren zich blijven verzetten tegen de intrede van een nieuwe concurrent. Ze blijven de koek de volgende twintig jaar het liefst onder hun drie verdelen. Dat is ook normaal. Alleen sporen de belangen van de bestaande operatoren niet met het belang van de de consument die recht heeft op lagere prijzen', aldus De Croo in een persbericht.