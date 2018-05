Michael Dell: 'Kan het fout gaan met AI? Absoluut, maar het is onze job dat te voorkomen'

"Kan het met AI de foute kant uitgaan? Ja, absoluut. Maar het is onze job dat te voorkomen," zegt Michael Dell, oprichter en ceo van Dell Technologies op de gelijknamige conferentie van het bedrijf waar Data News aanwezig is. "We horen vooral over de gevaren van slechte voorbeelden, maar het is onze verantwoordelijkheid als bedrijf om er voor te zorgen dat AI voor goede doeleinden wordt gebruikt. Het zijn krachtige tools, maar ook niet meer dan dat."

Dell zet met zijn bedrijf sterk in op AI-oplossingen, maar omschrijft zichzelf vooral als een optimist. "Als je ziet wat fictieschrijvers, films en series van twintig of dertig jaar geleden vertelden, dan gaat het over de dood en vernieling die AI zou brengen, maar gaat het niet over pakweg het ontleden van DNA. Is er vandaag al veel slechts gebeurd? Neen, we zien vooral goede dingen, ondanks het feit dat een kleine groep mensen er misschien wel slechte dingen mee zullen doen."

Regulering

Moet AI dan gereguleerd worden? Daar blijft Dell vaag over. "Zeggen dat je geen AI mag hebben is gewoon onzin. Je moet het verantwoordelijk gebruiken." Hij maakt daarbij de vergelijking met vuur. "Je kan er dingen mee verwarmen en eten maken, maar je kan er ook een stad mee in brand steken. Zo creëert elke technologie iets wat goed of slecht kan zijn."

Dat is echter wat kort door de bocht. Vuur is inderdaad niet verboden, maar de meeste landen hebben wel wetgeving die openbare brandstichting verbiedt. Tegelijk duikt er vandaag ook misbruik van AI op, zoals deepfakes. Dat zijn video's waarbij met behulp van AI iemands hoofd op het lichaam van een andere persoon wordt gezet. Maar Michael Dell haalt terecht aan dat deze het AI-landschap niet domineren.

"Kan de overheid daar een rol in spelen? Waarschijnlijk wel. Vaak is regulering een goede zaak, maar het kan ook slecht uitdraaien. Maar als je iets tegenhoudt dat vooral goede dingen brengt, dat werkt niet," aldus de ceo van Dell Technologies."

Data News woont momenteel de conferentie van Dell Technologies bij. Een uitgebreid verslag van het evenement lees je in de gedrukte uitgave van Data News vanaf 25 mei.