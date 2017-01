Michel: 'Google en Microsoft kunnen overheid bijstaan rond cybersecurity'

Het Center for Cybersecurity Belgium (CCB) valt onder de verantwoordelijkheid van de Belgische premier. "Er is hard gewerkt om dit centrum te ontwikkelen. Het aantrekken van privépartners kan nu extra expertise binnenhalen", verklaarde hij donderdag. Michel wees erop dat veiligheid op het internet enkele jaren geleden geen issue was. "Maar nu beseffen we dat dit wel belangrijk is, voor onze economie maar ook voor de geopolitieke ontwikkeling".

Banen door digitalisering

Het gesprek met Google verliep volgens de eerste minister erg positef en to the point. "Ze waren goed geïnformeerd over de situatie in België en de dynamiek in ons land, met de digitale agenda van minister De Croo". Want ook daar zijn er opportuniteiten te rapen. "Ik ben ervan overtuigd dat we meerwaarde kunnen halen uit een verdere digitalisering. Meer groei en meer jobs", aldus Michel. Hij verwees onder meer naar de sector van de videogames, "waar nu ook echt tewerkstelling wordt gecreëerd".

Ook minister van Digitale Agenda Alexander De Croo heeft in Davos een aantal bilaterale contacten, bijvoorbeeld met Facebook en Liberty Global (moedermaatschappij van Telenet) en met farmaciegiganten MSD en Novartis om te praten over ontwikkelingssamenwerking. De Croo komt al enkele jaren naar het WEF maar merkte dit jaar wel meer pessimisme. "Vorig jaar ging het er een stuk optimistischer aan toe. Nu is er zoveel onzekerheid in Europa, met Trump en de Brexit".

Voordeel halen uit brexit

Naar aanleiding van die Brexit hoopt ons land een graantje te kunnen meepikken van een eventuele verhuis van financiële instellingen naar het Europese vasteland. "We willen onze troeven uitspelen, met onze FinTech en met bedrijven als Euroclear en Swift in Brussel", luidt het in kringen van de premier. Michel zag woensdag ook verantwoordelijken van Lloyds Bank. "Men voelt dat ze de markt aan het aftasten zijn".

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft in Davos een 20-tal bilaterale contacten, een deel daarvan met bedrijven die reeds in Vlaanderen geïnvesteerd hebben en een ander deel met potentiële nieuwe investeerders. Ook hij getuigt over de schaduw van Trump en van de Brexit, die over de top hangt. Maar toch ziet Bourgeois nog veel optimisme. "Men is ook erg tevreden over het beleid in Vlaanderen. De competitiviteit van onze bedrijven is verbeterd".