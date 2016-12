Michel Van Bellinghen wordt de volgende zes jaar de voorzitter van het BIPT. De man heeft een lange geschiedenis bij de regulator. Hij werkte er tussen 1997 en 1999 als adviseur en was zowel tussen 2003 en 2009 als kort in 2013 al lid van de raad van bestuur. De afgelopen jaren was hij er senior project manager.

Jack Hamande geeft zo zijn voorzittersfunctie door, al blijft ook hij in de raad zetelen. Ook Axel Desmedt en Luc Vanfleteren vernieuwen hun mandaat.