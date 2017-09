Microsoft 365 sterk uitgebreid met security en LinkedIn

Op Microsoft Ignite in Orlando, de jaarlijkse conferentie waar de techgigant zijn zakelijke klanten en it'ers bij elkaar brengt, zet Microsoft vooral zijn clouddienst in de kijker. Microsoft 365 is de abonnementenversie van Microsofts software en bedrijven kunnen er, afhankelijk van het gekozen abonnement, Office 365, Windows 10 en de enterprise mobility diensten afnemen.

Die dienst is naar Microsoft-normen vrij nieuw, en ze krijgt nu een extra laag security. Ten eerste is er Cloud App Security, die het IT-departement toelaat om zelf te bekijken en aan te geven hoe medewerkers de verschillende cloudapplicaties gebruiken. Op die manier geeft de techgigant een beetje de controle terug die admins in vroegere interne systemen hadden, maar dan voor een cloudomgeving. Meestal heeft de IT er namelijk geen weet van of medewerkers cloudapps gebruiken en wat ze daar allemaal uitspoken, zeker als ze derde partijen gebruiken om bijvoorbeeld documenten door te sturen. Met de Cloud App Security zou het IT-departement bijvoorbeeld kunnen beslissen of gebruikers bepaalde cloud apps mogen aanspreken, en of ze al dan niet documenten kunnen downloaden van die dienst.

Daarnaast gaat Microsoft met Azure Advanced Protection ook gedragsanalyse toepassen op zijn eigen cloudplatform. Daarvoor gebruikt het de 'Intelligent Security Graph', die is gebaseerd op Microsofts ervaring met naar eigen zeggen 450 miljard authenticaties per maand in onder meer Azure. Dat leidt onder meer tot een risicoscore voor elke enterprise 'identiteit'. De Azure Advanced Protection dienst checkt wie welke documenten wanneer bekijkt, en gaat in combinatie met die grafiek proberen te scannen op ongebruikelijk gedrag.

En LinkedIn

Halfweg 2016 kocht Microsoft het sociale platform LinkedIn voor zo'n 26 miljard dollar en de eerste integraties zijn ondertussen een feit, al zijn die niet meteen wereldverbeterend. Het gaat onder meer om een integratie tussen Microsoft Graph en LinkedIn Graph, die het leven van kantoormensen iets makkelijker moet maken. "Zo zal bijvoorbeeld LinkedIn content in je Office 365 profiel kunnen worden gestopt," legt Frank X. Shaw uit. "Zo kan je, als je bijvoorbeeld naar een interview gaat, LinkedIn-informatie over de persoon die je gaat ontmoeten in je Outlook bekijken."