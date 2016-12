Microsoft blokkeert Flash in Edge

Bij sites die een alternatief hebben op HTML5 wordt Flash volledig achterwege gelaten. Is er enkel Flashcontent beschikbaar dan krijgen gebruikers een melding met de keuze om de inhoud alsnog af te spelen.

Edge zal Flash blokkeren vanaf de Creators update die volgend jaar uitkomt. Ook Chrome, Firefox en Safari ondernamen de afgelopen maanden verschillende stappen om Flash te weren uit hun browser.

De voornaamste redenen is dat de technologie bijzonder vatbaar is voor veiligheidslekken. Ook zou browsen zonder Flash minder stroom verbruiken, wat in een tijdperk van mobiele toestellen belangrijker is dan vroeger.