Microsoft boert goed maar verliest aan belastinghervorming VS

Microsoft registreerde een nettolast van 13,8 miljard dollar in verband met de recente Amerikaanse belastinghervorming. Dat maakt dat de winst van 6,3 miljard dollar een jaar geleden vandaag is omgedraaid in een verlies van 6,3 miljard dollar.

De omzet van productiviteit en bedrijfsprocessen stijgt met 24 procent naar 9 miljard dollar. De commerciële omzet van Office 365 stijgt met 41 procent. LinkedIn ziet de omzet stijgen naar 1,3 miljard dollar.

Cloud doet zweven

Intelligent Cloud had een omzet van 7,8 miljard dollar, een stijging van 15 procent. De opbrengsten van serverproducten en cloud services stegen met 18 procent, dankzij een groei van de inkomsten uit Azure met 98 procent. Dit was het tiende opeenvolgende kwartaal van 90 procent omzetgroei voor Azure.

De personal computing tak haalt 12,2 miljard dollar omzet, een stijging van 2 procent. Windows commerciële producten en diensten daalden met 5 procent.

De inkomsten uit gaming groeien met 8 procent, dankzij de lancering van de Xbox One X. De advertentieomzet exclusief TAC steeg met 15 procent vanwege een hogere omzet per zoek- en zoekvolume.