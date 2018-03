Microsoft brengt betere navigatie voor blinden en slechtzienden

Microsoft werkt al langer aan haar '3D Soundscape'-tech die mensen door middel van geluiden helpt oriënteren en navigeren doorheen het verkeer. Eerder experimenteerde het bedrijf al met een eigen headset, maar nu kondigt het de Soundscape-app aan voor iOS-toestellen.

De app houdt je op de hoogte van kruispunten en obstakels. Verder zijn er zogenaamde audio beacons die je kan raadplegen als je even gedesoriënteerd bent. Je gebruikt daarbij de pijltjes onderaan het toestel om aan de hand van een gesproken boodschap weer de juiste richting terug te vinden. Daarnaast is Soundscape ook een navigatie-app die je de snelste weg van 'A' naar 'B' toont.

Volgens Microsoft is de app niet gemaakt om een blinde geleide hond volledig te vervangen, maar is het wel een handig hulpmiddel in drukke steden. Voorlopig is Soundscape alleen te verkrijgen in de VS en het Verenigd Koninkrijk via de App Store.