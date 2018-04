Microsoft brengt Windows Defender naar Google Chrome

De beveilingssoftware die we terugvinden in Microsofts eigen browser 'Microsoft Edge', is nu ook beschikbaar voor Google Chrome. De extensie kan sinds vandaag teruggevonden worden in de Google Chrome appstore, en werkt erg gelijkaardig aan de standaardbeveiliging van Google Chrome.

Wanneer een gebruiker op een schadelijke website terechtkomt, verschijnt er eerst een volledig rode pagina om hem te informeren over het mogelijke gevaar. Daarna kan de gebruiker zelf beslissen of hij de waarschuwing wil negeren en toch door wil gaan naar de website.

Verschillende databanken

Dat is ook hoe Chrome op dit moment al omgaat met mogelijke phishingwebsites. Het grote verschil tussen Microsofts en Google's beveiliging zit in de API waarop ze beroep doen: ze gebruiken een verschillende database van mogelijk schadelijke links.

In een onafhankelijke test van NSS Labs werden de malware- en phishingdetectie van Google Chrome en Microsoft Edge al eerder vergeleken. Daaruit bleek dat Microsofts 'SmartScreen API' erin slaagde om 99 procent van alle schadelijke websites te detecteren, terwijl Google's 'Safe Browsing API' slechts 87 procent scoorde op dezelfde test.