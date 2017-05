Microsoft-cloud waait door naar Afrika

Klanten van onder meer Azure, Office 365, Dynamics 365 in Afrika kunnen in de toekomst een betere gebruikservaring verwachten van hun Microsoft-cloudtoepassingen. Het bedrijf gaat er zijn Azure-diensten lokaal hosten vanuit Kaapstad en Johannesburg.

Grote cloudspelers zoals Microsoft, IBM, AWS of Google hosten hun diensten wereldwijd op verschillende locaties, dat moet er voor zorgen dat zulke toepassingen snel genoeg reageren. Het internetsignaal moet immers een kleinere afstand afleggen tussen gebruiker en datacenter.

Maar in praktijk betekent 'wereldwijd' meestal Noord-Amerika, Europa en Azië. Aangevuld met een Braziliaans datacenter voor Zuid-Amerika. Dat nu ook Afrika wordt opgenomen, is een interessant signaal. Het wijst er immers op dat Microsoft de regio economisch relevant genoeg vindt om er te investeren in datacentercapaciteiten. Mogelijk wil dat zeggen dat ook andere grote wolkenhandelaars hun terrein binnenkort verleggen.