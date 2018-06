Microsoft dumpt datacentrum in zee

Vlak voor de kust van schotland Schotland heeft het techbedrijf een proefinstallatie laten afzinken. Die ligt nu 35 meter onder water, vlak bij de Orkney-eilanden.

Het project heet Natick. De installatie daarvoor is iets meer dan twaalf meter lang en ruim drie meter in doorsnee. Binnen zitten 12 racks met in totaal 864 servers, en de koeling die daarvoor nodig is. De servers draaien volledig op groene stroom en hebben in totaal 27,6 petabyte opslagruimte, ,,genoeg voor ongeveer vijf miljoen films'', aldus Microsoft.

De proefopstelling blijft een jaar lang liggen. Microsoft houdt in de gaten hoe de installatie zich houdt en of het idee werkbaar is.

Het is de tweede keer dat Microsoft zoiets probeert. In 2015 had het bedrijf een kleiner datacentrum in de zee bij Californië geplaatst.