Microsoft en Intel monopoliseren nieuwe 4K blu-rayspeler

Voor zij die 4K blu-ray in huis willen halen zijn de opties vanaf de start beperkt: ofwel een van de Sony spelers waarvoor je op dit moment minstens 270 euro betaalt of dan toch de Xbox One S van Microsoft - die nog veel meer functionaliteiten biedt dan een reguliere 4K blu-rayspeler en voor ongeveer dezelfde prijs beschikbaar is.

Het verbaast dan ook niet dat Microsoft zo fel het voortouw neemt in de verspreiding van de 4K bu-ray standaard. In die mate zelfs dat het de Japanse producent Pioneer zover krijgt om Windows 10 een vereiste te maken voor 4K Blu-ray videoweergave, blijkt bij de lancering van de nieuwe spelers voor PC.

Over de hardware vereisten om het videoformaat af te spelen kan gediscussieerd worden, toch is de heersende consensus dat de laatste Kaby Lake van Intel zeker niet de enige processor is die krachtig genoeg is om 4K video af te spelen. Het gaat eerder een manier van decoderen die voorbehouden is voor enkel en alleen die processor. En dan hebben we het over fysieke DRM.

Niet gekopieerd

DRM of Digital Rights Management is een beveiligingstechniek met als hoofdfunctie het voorkomen dat digitale media zoals films, muziek en games gekopieerd kunnen worden. Het was (en is soms nog) de favoriete tool van filmstudio's en platenmaatschappijen om piraterij tegen te gaan. Daar tegenover staat een groep consumenten die vindt dat het aan hen is om vrij te beschikken over de manier waarop ze van hun aankoop genieten - in de vorm van een fysiek item of het digitale equivalent.

Waar normale DRM meestal bestaat uit een code die ontcijferd kan worden, gaan Microsoft en Intel nu een stap verder door die ontcijfering in de hardware zelf in te bouwen zonder zich veel aan te trekken van de gebruikers die niet over precies de vereiste hardware beschikken en dus achterblijven.

Ook moeilijk bij Netflix

Microsoft en Intel zijn overigens niet aan hun proefstuk toe. Toen eind 2016 Netflix 4K-streaming voor de Windows PC beschikbaar maakte, moesten abonnees de Edge browser van Microsoft gebruiken in combinatie met, opnieuw, de eerder genoemde Intel processor en Windows 10. Behalve die vereisten kwam daar nog een abonnement bij van de streamingdienst (12 euro per maand), een snelle internetverbinding en het 4K-scherm waar het voor de meesten allemaal mee begon.