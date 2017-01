Microsoft geeft gebruikers inzicht in privacy bij volgende Windows-update

Op het dashboard kan de gebruiker aangeven hoeveel diagnostische informatie het bedrijf van hen mag verzamelen, laat Microsoft in een blogpost weten. Volgens het bedrijf zal er op het basisniveau in de toekomst al minder data verzameld worden dan nu het geval is.

Daarnaast kan de gebruiker bepalen of de locatie, zoekgeschiedenis, spraakherkenning en data binnen verschillende Microsoft-diensten naast de diagnostische informatie over de computer gedeeld mogen worden.

Vanaf de volgende update kunnen gebruikers in Windows gebruikmaken van de nieuwe functie, maar hij is nu ook al beschikbaar als webpagina. Op de site kunnen gebruikers nu al aangeven of hun locatie, zoekgeschiedenis, browsegedrag en data van virtuele assistent Cortana gedeeld mag worden met het softwarebedrijf.

Wanneer je de instellingen aanpast geeft het dashboard aan in hoeverre dat je gebruikservaring zal beïnvloeden. Microsoft laat in de blog nog weten dat 'ongeacht de keuzes die u maakt, wij de inhoud van uw e-mail, chatberichten, bestanden of foto's niet zullen gebruiken om gericht advertenties te versturen'.