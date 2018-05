Microsoft geeft zakelijke gebruikers een 'venster' naar hun telefoon

Het gaat om een functie in Microsoft 365. Dat is de combinatie van Windows 10, Office 365 en de Enterprise Mobility- en security oplossing van het bedrijf. Of de functie ook naar consumentenversies komen van Windows 10 en Office is niet bekend.

Het gaat om 'Your Phone', een venster waarmee je vanaf je pc toegang krijgt tot sms-berichten, foto's en meldingen op je toestel. Zo geeft Microsoft als voorbeeld dat je een foto van je smartphone rechtstreeks in een Worddocument of Powerpoint-presentatie kan stoppen zonder nood om je telefoon aan te sluiten of de afbeelding vanaf je toestel te delen. De functionaliteit komt binnenkort naar het Windows Insider Program. De definitieve lanceerdatum staat nog niet vast.

Andere nieuwigheden zijn de ondersteuning van Timeline in de Microsoft Launcher op Android. Met timeline kan je apps doorheen verschillende toestellen synchroniseren. Vergelijkbaar met een browser die onthoudt welke tabbladen er open staan.

Tot slot is er in Microsoft 365 voortaan ook ondersteuning voor 'Adaptive Cards'. Dat maakt het mogelijk om in Outlook of Teams chatgesprekken onkostennota's of commentaren op code kan goedkeuren. Ook komt Microsoft Pay naar Outlook, wat het mogelijk maakt om facturen rechtstreeks te betalen vanuit je inbox.