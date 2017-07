'Microsoft herstructureert salesafdeling'

Het nieuws wordt niet bevestigd door Microsoft maar volgens Bloomberg plant het technologiebedrijf deze week een aankondiging waarbij het de Worldwide Commercial Business zal herschikken. Die staat sinds een jaar onder leiding van Judson Althoff en Jean-Philippe Courtois na het vertrek van Kevin Turner vorig jaar.

Het doel van de herstructurering is om meer te focussen op de verkoop van cloudsoftware, waar het bedrijf tot enkele jaren geleden zich vooral toelegde op de verkoop van klassieke desktopsoftware. Volgens Bloomberg zal de zet jobs kosten, al is nog niet bekend om hoeveel posities en in welke landen het gaat.