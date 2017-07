Microsoft komt met indoor-navigatie

De app Path Guide werd de afgelopen twee jaar ontwikkeld door een team bij Microsoft Research Asia. De app voor indoor-navigatie maakt geen gebruik van GPS, WiFi of radiosignalen om de weg te vinden. De app verzamelt gegevens van andere smartphonegebruikers die hun weg in het gebouw al hebben gevonden en gedeeld, meldt The Next Web. De app werkt met sensoren in de telefoons van deze 'wegwijzers'.

De menselijke gidsen kunnen ook tekst-, audio en beelden als aantekening toevoegen aan de routebeschrijving zoals bijvoorbeeld sleutelcodes om kamers binnen te komen. De gidsen kunnen hun route delen met anderen die het tracé kunnen opzoeken in het zoekscherm. Alles valt of staat met het aantal actieve gebruikers. Om data te verzamelen, is Microsoft afhankelijk van gebruikers. Voorlopig is Path Guide alleen beschikbaar voor Android.