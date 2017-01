Microsoft koopt 3d-bedrijf Simplygon

Het Zweedse bedrijf Simplygon is gespecialiseerd in het automatisch optimaliseren van 3d-gegevens en heeft nu vooral afnemers in de wereld van de videogames en augmented / virtual reality. Hoeveel de acquisitie voor Microsoft heeft gekost, is niet bekend.

Volgens Microsofts vicedirecteur Next Gen Experiences Kudo Tsunoda past de aankoop in Microsofts '3d for Everyone' strategie. Met de Windows 10 update die eraan zit te komen wil de techgigant het makkelijker maken voor gewone gebruikers om in 3d te tekenen en te werken, en die bestanden ook met elkaar te delen. Simplygon zal dan ook worden ingezet voor een nieuwe Paint 3D programma, en een online artiestengemeenschap, Remix3d.com.