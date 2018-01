Microsoft koopt cloud gaming platform

Het nieuws wordt bekendgemaakt door Kareem Choudhry, vice-president gaming bij Microsoft. PlayFab is een back-endplatform dat exclusief is gebouwd voor live games op mobiele, pc- en consoleplatforms.

PlayFab biedt services voor het bouwen en starten van cloud geconnecteerde games op alle platformen die aansluiten op het Azure cloudplatform van Microsoft.

PlayFab heeft meer dan 700 miljoen gamer en biedt momenteel meer dan 1200 spellen aan van onder andere Disney, NBC Universal, Wizards of the Coast, Nickelodeon, Bandai Namco, Rovio en Capcom. De services van PlayFab worden gebruikt in verschillende mobiele games, evenals titels zoals Planetary Annihilation , Killing Floor 2 en Loadout.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.