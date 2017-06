Microsoft koopt Cloudyn

Cloudyn is een Israëlische start-up die gespecialiseerd is in cloud monitoring en analytics. Het helpt bedrijven om hun investeringen in clouddiensten te optimaliseren.

Er waren al eerder geruchten over een overname, maar Microsoft heeft het nieuws nu officieel bevestigd. Technologiesite TechCrunch weet dat het overnamebedrag tussen de 50 en 70 miljoen dollar ligt.

Cloudyn had al een samenwerking lopen met Microsoft, dat met Azure een van de grootste cloud computing-platformen aanbiedt. Daarnaast werkte de start-up ook samen met onder meer Google. Het is nog onduidelijk of Cloudyn verder niet-Microsoft-clouds zal blijven ondersteunen of dat de dienst helemaal zal integrereren binnen Microsoft Azure.