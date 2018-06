Microsoft koopt GitHub voor 7,5 miljard dollar

Vanochtend was het nog een gerucht, maar nu heeft Microsoft in een officiële mededeling bevestigd dat het GitHub overneemt.

Het codeerplatform GitHub wordt veel gebruikt door software-ontwikkelaars om code met elkaar te delen. Zo'n 27 miljoen developers zouden de dienst gebruiken. Het lijkt Microsoft ook in de eerste plaats om die developers te gaan. GitHub blijft een open platform, meldt het bedrijf in zijn mededeling.

Microsoft betaalt 7,5 miljard dollar voor het bedrijf, zo schrijft techsite The Verge. Bij zijn laatste schatting (in 2015) was GitHub nog 2 miljard dollar waard. Eens de acquisitie rond is, komt Nat Friedman, oprichter van Xamarin, aan het hoofd van GitHub. Hij zal in die rol rapporteren aan Scott Guthrie, die aan het hoofd staat van de Microsoft Cloud + AI Group. De huidige CEO van GitHub, Chris Wanstrath, wordt 'technical fellow' bij Microsoft, ook al onder Guthrie.