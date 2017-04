Microsoft koopt Kubernetes-specialist Deis

Deis heeft een kantoor in San Francisco en biedt tools voor native support van Kubernetes in de Microsoft Azure Cloud. Kubernetes, een open source project dat is gestart door Google, neemt het op tegen andere container toepassingen zoals Docker Swarm en Mesos.

Google

Microsoft ziet veel in het open-source gebaseerde Kubernetes omdat het recent Brendan Burns, een voormalig Google Kubernetes engineer, in dienst heeft genomen. Deis wordt er nu aan toegevoegd die volgens Microsoft zorgt dat bedrijven effectief en schaalbaar (cloud native) applicaties in containers kunnen plaatsen.

Azure

Met Microsoft Azure Container Service is het makkelijker om aan container orchestration te doen. De service ondersteunt Apache Mesos en Docker in combinatie met de schaalbaarheid van Azure. Zo kan je als ontwikkelaar zogenaamde Dockerized applications inplannen doorheen verschillende virtuele hosts.

