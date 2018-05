Microsoft laat nieuwe versie zien van zijn digitale whiteboard

De Surface Hub 2 is de opvolger van Microsofts originele touchscreen. Het vorige model kwam in een 55 inch en een duurdere 80 inch-variant, maar het nieuwe model is iets kleiner met 50.5 inch. Dat werd bewust gedaan in combinatie met de fijne schermranden, zodat je met meerdere Surface Hubs één groot bord kan maken.

De bedoeling is dat het bord zowel horizontaal als verticaal kan worden opgesteld. De 3:2 verhouding van het scherm zorgt ervoor dat tekst op een comfortabele manier verticaal kan worden getoond. Als je een draaibeweging maakt op de staander - die doet denken aan een schildersezel - zie je het scherm zachtjes meebewegen, waardoor je geen plotse kanteling krijgt zoals we normaal gezien bij touchinterfaces in Windows 10 gewend zijn.

In het promofilmpje van Microsoft wordt het scherm ingezet voor verschillende doeleinden zoals: notities nemen, gegevens bekijken, ontwerpen maken, videogesprekken voeren of documenten opstellen in Word.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Surface Hub 2 te koop zal zijn of hoeveel het toestel zal kosten. Het vorige 55 inch-model kostte 9.000 dollar.