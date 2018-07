Microsoft lanceert goedkopere kleine Surface

De Surface Go zal te koop zijn vanaf 449 euro als een tablet. Optioneel kan je daar een Surface Go Signature Type Cover (toetsenbord) bij kopen of een Surface Pen. Die kosten in de VS 99 dollar zonder tax, wat vermoedelijk iets meer dan 100 euro bij ons zal zijn.

Het toestel zelf heeft een scherm van 10 inch met een resolutie van 1.800X1.200, weegt 520 gram, is 8,3 mm dik en draait op Windows 10 S. Wel valt dat te upgraden naar Windows 10 Home voor wie ook buiten de Windows Store apps wil installeren.

Onder de motorkap zit een 1,6 GHz dual core (4 threads) Pentium Gold 4415y met 2 megabyte cache. Dat is geen technologische hoogvlieger, maar zorgt waarschijnlijk wel deels voor het lage prijskaartje. De batterij kan tot negen uur meegaan.

Verder is de Surface Go uitgerust met een USB-C poort, een aansluiting voor hoofdtelefoons, een 5 megapixel camera vooraan en een 8 megapixel camera achteraan, en een microSD-slot. In zijn goedkoopste versie komt de Surface Go met 64 gigabyte opslag, al komt er ook een versie van 128 en 256 gigabyte. Ook het werkgeheugen (RAM) is beschikbaar als 4GB of 8 GB.

Wie wil kan het toestel vanaf vandaag bestellen, ook voor de Belgische markt. Al is het pas vanaf 28 augustus echt te koop. Later dit jaar komt er ook een versie met LTE (4G).