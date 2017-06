Microsoft lanceert nieuwe spelconsole

In Los Angeles is E3 aan de gang, nog altijd een van 's werelds grootste gamebeurzen. Een ideaal platform, moet Microsoft gedacht hebben, om uit te pakken met de nieuwste in zijn reeks gameconsoles: de Xbox One X. Het toestel komt uit in november en zal waarschijnlijk zo'n 500 euro kosten. Opvallend is dat het toestel meteen ook alle bestaande Xbox One games kan draaien.

Met zijn console, die voordien als 'Project Scorpio' door het leven ging, wil Microsoft de krachtigste gameconsole op de markt maken. Zo zou de console spellen in 4K ultra-HD kunnen draaien, en ondersteunt het gamen aan 60 frames per seconde. Dat is het soort paardenkracht waar je alleen iets van merkt als je een gigantisch scherm in de woonkamer hebt. Concurrent Sony heeft trouwens al een 4K-console (de PlayStation 4 Pro, eind vorig jaar uitgebracht) maar qua geheugen en pure 'processing power' moet die het met iets minder doen. Microsoft pakt uit met 12GB RAM en 6 teraflops aan grafische computerkracht. Die draaien op acht aangepaste x86 cores, geklokt op 2.3 Ghz. Dat zou het onder meer makkelijker moeten maken om met de Xbox One X virtual reality games te spelen. Bij de lancering werd er over VR-titels echter met geen woord gerept.

Exclusives

Wel maakte de presentatie van titels voor de console nog eens duidelijk dat de plaag van 'exclusives', games die maar op één platform te spelen zijn, steeds groter wordt. Microsoft kondigde 42 games aan op E3, waarvan er 22 exclusief zijn voor de Xbox One consoles. Bedoeling van die exclusieve titels is natuurlijk om mensen te overhalen toch maar de ene console over de andere te verkiezen. "Je kreeg een beetje het gevoel dat ze er werkelijk alles tegenaan gooien, dat ze echt op het idee willen hameren dat ze het betere platform zijn voor de gamer," vertelt Piers Harding-Rolls, een gaming analist bij IHS Technology aan de BBC.

Bij die games zit onder meer een 4k-versie van Minecraft, die cross-platform te spelen valt. Dezelfde wereld kan je dus zowel op Xbox als bijvoorbeeld op pc openen. Nog boeiend uitziende games: Sea of Thieves, een multiplayer actiespel met ouderwetse piraten dat we in 2018 mogen verwachten en Anthem, een futuristische monster shooter die ergens in 2018 voor alle platformen uitkomt (inclusief PS4 en pc) .