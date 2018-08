Microsoft least Xbox-consoles

Met het abonnement kan een (Amerikaanse) gebruiker voor 35 dollar per maand een Xbox One X huren, of voor 22 dollar per maand een Xbox One S. Daar hoort een Xbox Live Gold abonnement bij, waarmee gamers online multiplayer spellen kunnen spelen, en Xbox Game Pass, een gamestreamingdienst. Het abonnement loopt een minimum van twee jaar.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft een gelijkaardig abonnement lanceert. Zes jaar geleden was het al mogelijk om een gesubsidieerde Xbox 360 met een Xbox Live Gold abonnement aan te schaffen. Toen liep de cyclus van die console tegen zijn einde aan. Verwacht wordt dat ook de huidige generatie van consoles (de Xbox One en PlayStation 4 dan vooral) bijna aan vervanging toe is. Traditioneel gaat de lancering van zo'n nieuwe generatie gepaard met een hoop elleboogwerk tussen Microsoft en concurrent Sony (van de PlayStation) om het grootste deel van de markt in te palmen, en zo ook meer gamemakers aan zich te binden. Voor de huidige generatie lijkt Microsoft die strijd alvast verloren te hebben.